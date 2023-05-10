Баловни судьбы по дате рождения, которые вытянут счастливый билет у судьбы — сами обалдеют

Астролог Людмила Митрохина назвала пять знаков зодиака, которые сумеют подчинить себе удачу и счастье — везение будет преследовать их по пятам до 15 мая. Главное — не упустить свой шанс, новые возможности подвернутся еще нескоро.

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Близнецы (21 мая - 21 июня)

Они поймают вдохновение за хвост. Фортуна приведет Близнецов к победе. Им не стоит бояться перемен: на службе все ладится также, как и в личных делах.