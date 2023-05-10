Баловни судьбы по дате рождения, которые вытянут счастливый билет у судьбы — сами обалдеют

Гороскоп везения для знаков зодиака. Фото: Global Look Press

Счастье будет улыбаться им вплоть до 15 мая. У этих знаков зодиака еще есть как минимум 5 дней, чтобы воплотить в жизнь давние мечты.

Астролог Людмила Митрохина назвала пять знаков зодиака, которые сумеют подчинить себе удачу и счастье — везение будет преследовать их по пятам до 15 мая. Главное — не упустить свой шанс, новые возможности подвернутся еще нескоро. 

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Близнецы (21 мая - 21 июня)

Они поймают вдохновение за хвост. Фортуна приведет Близнецов к победе. Им не стоит бояться перемен: на службе все ладится также, как и в личных делах.

Раки (22 июня - 22 июля)

Они уже давно ждут перемен. Их с головой накроет судьбоносный поворот, который придет к ним с каким-то новым знакомством. В паре с этим человеком Раки добьются желаемого результата. Удача будет сопутствовать им и на работе, многие получат долгожданное повышение.

Девы (23 августа - 23 сентября)

Одинокие представители знака встретят свою любовь. И навсегда распрощаются с одиночеством. К тому же, им явно везет в финансовом плане. Девам посчастливится стать еще богаче. Кто-то получит премию, другие выиграют в лотерею или сорвут джекпот.

Стрельцы (22 ноября - 21 декабря)

Их ждет удача в личной жизни. Семейные представители знака завершат череду споров. В их доме воцарится мир и покой. Перемены на любовном фронте принесут им удачу и в остальных сферах.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

После коридора затмений эти везунчики распрощаются со старыми проблемами. Многим стоит обновить имидж, посетить салон красоты, обзавестись полезной привычкой. Так им удастся привлечь удачу в свою жизнь.

По материалам 7days

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