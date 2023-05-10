Нищета и жалкая жизнь: Володина озвучила людей, которые потеряют все деньги — по датам рождения

Близнецы сейчас должны все финансовые вопросы отложить до лучших времен, считает астролог Василиса Володина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Сейчас очень велика вероятность того, что представители зодиакальной системы совершат крупную ошибку и потеряют практически все свои накопления.

Не исключено, что для восполнения убытков им понадобится помощь со стороны. Вероятно накопление долгов и скатывание к самому дну.

Напомним, Близнецы рождаются с 21 мая по 21 июня.

Источник: rsute.ru