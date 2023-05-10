Знак, которого летом встряхнут на работе: Глоба — будет нервно, держитесь

Тамара Глоба назвала знак зодиака, которого летом встряхнут на работе. Им придется привыкать к новым реалиям — они не заставят себя долго ждать.

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Все лето Весы будут стремиться к тому, чтобы получить свободу в личных делах. Поддержка придет от близких — они окажут помощь, буквально вытянут из брода.

В работе ждут масштабные перемены, круг ценных сотрудников сужается, коллектив меняется. На службе во второй половине весны, второй половине лета и в начале осени — споры и закулисные интриги.

«Люди из близкого круга, родня поддержат ваши идеи, помогут продвигать крупные планы в родных краях и вдали от дома. Пришло время перемен, опорой для которых станет прожитый опыт», — добавила астролог.

По материалам rusradio