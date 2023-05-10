Знак, которого летом встряхнут на работе: Глоба — будет нервно, держитесь

Тамара Глоба. Фото: кадр из видео, скриншот

Астролог узрела переломный момент, который скажется на личных границах тех, кому суждено взяться за себя.

Тамара Глоба назвала знак зодиака, которого летом встряхнут на работе. Им придется привыкать к новым реалиям — они не заставят себя долго ждать. 

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Все лето Весы будут стремиться к тому, чтобы получить свободу в личных делах. Поддержка придет от близких — они окажут помощь, буквально вытянут из брода. 

В работе ждут масштабные перемены, круг ценных сотрудников сужается, коллектив меняется. На службе во второй половине весны, второй половине лета и в начале осени — споры и закулисные интриги.

«Люди из близкого круга, родня поддержат ваши идеи, помогут продвигать крупные планы в родных краях и вдали от дома. Пришло время перемен, опорой для которых станет прожитый опыт», — добавила астролог.

По материалам rusradio

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