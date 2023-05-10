Володина назвала самых несчастных людей в мае — по гороскопу: не вынесут крах отношений

Василиса Володина рассказала, что Тельцам в мае светит крах отношений, их сердца будут разбиты из-за стороннего вмешательства.

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Какие-то люди повлияют на теплоту чувств Тельца и его любимого человека, влезут, все испортят, разобьют сердца.

Однако Тельцы могут ситуацию предотвратить, если внимательнее приглядятся к тем, кто рядом. Астролог посоветовала бережнее относиться к близким, узнавать их потребности, больше с ними разговаривать.

Источник: rsute.ru.