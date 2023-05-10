Что обязательно должны сделать Тельцы, Девы, Львы и Стрельцы до 21 мая — иначе беда

Астролог Людмила Митрохина дала четкий прогноз на вторую половину мая с 9 по 21 число. Она предупредила некоторые знаки зодиака о том, что они должны сделать в этот период, чтобы отогнать от себя беду и неприятности.
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Тельцы
Рожденным под этим созвездием можем показаться, что они топчутся на месте. Из-за этого Тельцы могут ринуться в бой. Однако астролог советует им проявить максимум терпения, очень скоро все их мечты станут реальностью.
Львы
Этот знак зодиака заскучает. К ним придет осознание того, что они уперлись в карьерный и финансовый потолок. Кому-то захочется приключений. Астролог советует Львам проявить инициативу, напомнить своему начальству о себе, взяться за более сложные задачи.
«Сейчас у вас самый продуктивный период, двигайтесь вперед и достигайте всех целей», — добавила астролог.
Девы
Они полностью отдавались работе. Поэтому пришло время отдохнуть и подумать о себе, о том, как стать богаче и успешнее. Астролог советует им провести несколько дней наедине с собой, чтобы досконально обдумать план продвижения по карьерной лестнице и дополнительных заработков.
Стрельцы
Середина мая станет для них весьма успешной. Им удастся заключить выгодные сделки, обрасти полезными контактами и получить щедрое вознаграждение за свои старания.
Астролог советует Стрельцам не сходить с дистанции и после 20 мая. Также им стоит проявить аккуратность при подписании документов.
По материалам 7days.ru