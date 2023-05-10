Что обязательно должны сделать Тельцы, Девы, Львы и Стрельцы до 21 мая — иначе беда

Астролог Людмила Митрохина дала четкий прогноз на вторую половину мая с 9 по 21 число. Она предупредила некоторые знаки зодиака о том, что они должны сделать в этот период, чтобы отогнать от себя беду и неприятности.

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Тельцы

Рожденным под этим созвездием можем показаться, что они топчутся на месте. Из-за этого Тельцы могут ринуться в бой. Однако астролог советует им проявить максимум терпения, очень скоро все их мечты станут реальностью.