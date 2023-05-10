Поцелованы Богом: женщин с какими именами называют королевами фортуны

Астрологи уверены, что имена напрямую влияют на судьбу человека. Поэтому к его выбору надо подходить осознанно, ведь вы можете сами планировать удачу и деньги.

Например, есть имена женщин, которым везет по жизни, как никому больше. Счастье буквально живет на их пороге, а достаток не заставляет себя долго ждать. Таких называют с золотой ложкой во рту.

Это Анисия, Фекла, Виктория и Анастасия.

Это настоящие счастливицы. Считается, что сам Господь Бог охраняет их.

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