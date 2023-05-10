Завистники лопнут от зависти! Глоба назвала знак зодиака, который познает феерию успеха

Скорпионы вступили в белую полосу своей жизни и готовы к началу новой жизни. Творческие порывы представителей зодиакальной системы дадут великолепные результаты, которые могут удивить многих.
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Недоброжелатели и завистники просто удавятся от злости, увидев успех Скорпионов. Бдительность будет крайне важна для них в этот счастливый период, ведь далеко не все люди могут спокойно наблюдать за чужим благосостоянием.
Следует избегать конфликтов с близкими людьми, проявляя терпение и демонстрируя свою уступчивость.
Источник: rsute.ru.