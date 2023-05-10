Почему нельзя смотреть в разбитое зеркало — что будет на самом деле

Еще наши предки считали, что зеркало — это отражение нашей души и судьбы. И если зеркало разбивается, то в него ни в коем случае нельзя смотреть. По поверью, таким образом вы можете разрушить свою жизнь.

Кроме того, разбитое зеркало может открывать портал в иной мир, где много злых духов. И человек может стать их жертвой.

Наши предки также были уверены, что разбитое зеркало может принести в дом негативную энергию, которая будет разрушать мир его владельцев. Поэтому от испорченного предмета надо сразу избавляться.

А на место, где оно висело — лучше всего повесить икону или оберег.

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