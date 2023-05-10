Какой знак зодиака ослабнет под натиском недоброжелателя: Глоба – полное истощение

Львов может настигнуть полное энергетическое истощение под натиском врагов и недоброжелателей.
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По словам астролога Тамары Глобы, представителей зодиакальной системы ждет целая борьба за определенное положение. И она негативно скажется на состоянии Львов.
Уже сейчас Львы должны подумать об организации своего отдыха, который им необходим. Однако полностью отходить от дел им не стоит – враг не дремлет и ждет слабости с вашей стороны.
Источник: rsute.ru.