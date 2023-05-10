Какой знак зодиака ослабнет под натиском недоброжелателя: Глоба – полное истощение

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Им стоит поработать над своей энергетикой.

Львов может настигнуть полное энергетическое истощение под натиском врагов и недоброжелателей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

По словам астролога Тамары Глобы, представителей зодиакальной системы ждет целая борьба за определенное положение. И она негативно скажется на состоянии Львов.

Уже сейчас Львы должны подумать об организации своего отдыха, который им необходим. Однако полностью отходить от дел им не стоит – враг не дремлет и ждет слабости с вашей стороны.

Источник: rsute.ru.

Читайте также