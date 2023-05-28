Ангел-хранитель и достаток! Общий гороскоп для всех знаков зодиака на июнь

Овен (21 марта - 20 апреля)

Встречи с родными и друзьями, общение в Интернете, походы в гости и развлечения - все это принесет много пользы вашим отношениям. Звезды советуют вам продолжать общаться. Слушайте других, когда они рассказывают вам о своих мечтах на будущее. Конец месяца предоставит вам возможность обсудить темы, о которых вам было трудно говорить в прошлом.

Телец (21 апреля - 21 мая)

У вас свои взгляды, у упрямого друга или родственника - свои. То, что вы не слышите друг друга, не означает, что кто-то из вас не прав. Вам следует прислушиваться к мнению близкого человека и уважать его. Возможно, вы действительно чему-то научитесь друг у друга. Вам предстоит преодолеть ряд препятствий и если кто-то готов уступить, это значительно облегчит ваш путь.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Какая-то система не работает. Вы не в потоке и ситуация постепенно ухудшается. Ответственность за это лежит на тех, кто находится на самом верху. Эти люди должны засучить рукава и взяться за решение проблемы. Вы будете искать любую возможность расширить свои знания. Случай, который произойдет в конце месяца, сведет вас с человеком, который откроет для вас новые двери.

Рак (22 июня - 23 июля)

Не стоит предпринимать поспешных действий, чтобы вас услышали, не обдумав все хорошенько. Если вы выполняете работу на высоком уровне, то не так уж и много нужно для того, чтобы получить достойную компенсацию за свои усилия. Чтобы найти выход из трудных ситуаций, потребуется стратегическое планирование. Если вы много времени проводите в одном и том же месте и не имеете возможности выбраться в отпуск, даже просто прогулка в парке снимет напряжение.

Лев (24 июля - 23 августа)

Руководство вызывает все больше проблем на рабочем месте. Звезды рекомендуют на время забыть о своей гордости и найти компромиссные решения, необходимые для того, чтобы улучшить ситуацию в долгосрочной перспективе. Если появится возможность занять руководящую должность, вам рекомендовано приложить все усилия для этого. Ваши лидерские качества вдохновят окружающих.

Дева (24 августа - 23 сентября)

В этом месяце вам не стоит цепляться за прошлое. Ваша цель - идти в ногу с меняющимися событиями и принять, что ваше будущее будет выглядеть несколько иначе, чем вы предполагали, но в этом нет ничего плохого. Работа с командой творческих людей усилит ваше воображение. В союзе с единомышленниками каждое препятствие будет легко преодолено.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Новости о ваших прошлых планах принесут смешанные чувства. То, что было важно для вас тогда, сейчас покажется не таким интересным и захватывающим. Возможно, вы даже подумаете о том, чтобы отказаться от каких-то мероприятий, пока они не начали отнимать у вас слишком много времени.

Вам нужно будет о чем-то сообщить близким и вы будете переживать о том, как они отреагируют. Реакция вас удивит своей неоднозначностью, но в конечно счете вы достигнете взаимопонимания.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Задание или проект, за который вы беретесь, будет содержать определенную степень секретности. Идет подготовка к запуску чего-то важного в конце месяца. Секретные разработки заставят вас оставаться на заднем плане, вдали от посторонних глаз.

Новые обязательства, скорее всего, приведут к интересным изменениям в вашей карьере. Вы одиноки и ищете любовь? Скорей всего, вы встретите человека, который вас заинтересует.

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Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Сосредоточившись на своих надеждах и мечтах, вы найдете способы максимально реализовать свой творческий и деловой потенциал. Чтобы реализовать некоторые амбиции, вам понадобится поддержка семьи и друзей. Будьте готовы принять помощь, когда она вам понадобится. Держитесь подальше от тех, кто считает себя лучше вас.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Перемены витают в воздухе. Вам будет легче адаптироваться, когда вы увидите, как другие люди следуют новым планам, идеям и распорядку дня. Соберитесь вместе с важными людьми, чтобы достичь договоренностей, которые устроят всех вас, а не только одного человека. Неважно, в каких обстоятельствах вы окажетесь, ваша коммуникабельность приведет вас успеху.

Водолей (21 января - 19 февраля)

Семейная дилемма будет в центре ваших мыслей. Есть что-то, с чем вам необходимо разобраться. Прежде чем что-то согласовать, вы надеетесь, что другие поймут вашу точку зрения. Вам захочется быть откровенными и рассказать все, как есть. Одни будут рады этому, другие не захотят смотреть правде в глаза и именно к ним вам придется проявить терпение.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Кто-то, кого вы встретите в начале месяца, произведет на вас сильное впечатление. Будь то его мировоззрение, его навыки или его прошлый опыт, вы очень быстро почувствуете, что многому у него учитесь. Этот человек сыграет важную роль в вашем будущем. Касаемо карьеры помните, что ничего не достается просто так, вам стоит приложить максимум усилий, если вы надеетесь на высокую должность.