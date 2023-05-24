Море любви и океан страсти: любовный гороскоп для всех знаков зодиака на лето

Овен

С наступлением лета вам придется поучиться терпению и уважению чужих интересов. Возможны небольшие конфликты со второй половинкой. Чем быстрее найдете общий язык и научитесь слышать друг друга — тем счастливее проведете летний сезон.

Телец

Жаркие месяцы обещают быть и в отношениях, в хорошем смысле. Тельцам рекомендуется взять отпуск и поехать с любимым человеком на отдых. Расслабленная обстановка и совместное времяпрепровождение дадут новый огонь в вашей паре.

Близнецы

Если вы давно состоите в отношениях, то задумайтесь о регистрации этим летом. Одиноким Близнецам не придется грустить, так как в июле у вас прогнозируется приятное знакомство. Не стесняйтесь флиртовать — собеседник будет очарован вами!

Рак

Вы же помните, что пара — это два человека? Уделите больше внимания партнеру. Ему/ей не всегда хватает вас. Делайте комплименты, помогайте, интересуйтесь. В противном случае, ваши отношения охладеют и утратят всю прелесть. Обязательно организуйте романтическое свидание в кафе.

Лев

В какой-то момент вам захочется больше свободы и личного пространства. Не стоит резко и молча отгораживаться от половинки. Объясните, как есть — вас поймут. Для возрождения отношений иногда полезна небольшая пауза.

Дева

В конце июня обязательно посетите интересную вечеринку или мероприятие. Одинокие Девы смогут встретить там обаятельных личностей, с которыми захотят закрутить роман. Не отказывайте себе в удовольствии, но будьте аккуратны, чтобы не попасться к альфонсу.

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Весы

Летом у вас большие шансы перерождения служебной интрижки в увлекательную, более серьезную историю. Постарайтесь не афишировать ваши отношения в офисе. Пусть тайное не спешит становиться явным. Звезды крайне не советуют лезть к людям, уже состоящих в браке.

Скорпион

Вы будете получать неизгладимое удовольствие от изучения любимого человека. Летом вы оба словно раскроетесь с новых сторон. Одинокие Скорпионы смогут встретить вторую половинку в середине июля — это произойдет совершенно случайно, как в фильмах.

Стрелец

Ваш партнер очень счастлив быть с вами. Продолжайте дальше радовать его заботой и любовью. При это не откладывайте собственные потребности в сторону. Если к вам будут обращаться за советом в отношениях — поделитесь своими секретами.

Козерог

Ваши отношения выйдут на новый уровень. Вы еще раз убедитесь, что сделали правильный выбор. Холостым Козерогам летом рекомендуется наслаждаться независимостью и свободой, но не отказывайте себе в свиданиях и легком флирте.

Водолей

В жаркий период в вашей паре возможен «холодный циклон». Какая-то давняя проблема вновь всплывет и станет причиной конфликта. На этот раз постарайтесь подробно обсудить все нюансы, чтобы это не навредило совместному будущему. Постарайтесь быть более честным с партнером, выстраивайте высокий уровень доверия.

Рыбы

Этим летом вас ожидают эмоциональные перепады в отношениях. Скажется общая усталость, старые обиды и страхи. Звезды советуют обратиться к психологу, чтобы найти корень проблемы. Будьте более внимательными к партнеру и не забывайте про личные интересы.