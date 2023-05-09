Тот, кто обидел, встанет перед вами на колени! Глоба назвала фаворита недели – сильный знак

Тельцов некогда сильно обидел один человек, но уже на днях представители этого знака зодиака будут торжествовать. Об этом рассказала астролог Тамара Глоба.

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Не исключено, что обидчикам придется прогнуться перед Тельцами, признать свою вину, раскаяться и осознать свою ошибку. Перед ними возникнут обстоятельства непреодолимой силы.

Тельцы будут фаворитами положения и смогут по-настоящему торжествовать, ощущая себя победителями.

Источник: rsute.ru.