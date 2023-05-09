Поцелуй Бога: Володина назвала главного счастливца мая - важно 15 число

Астролог Василиса Володина заявила, что для Скорпионов май 2023 года станет месяцем новых возможностей. Фортуна будет на стороне этих людей, поэтому можно смело делать новые шаги для достижения успеха.

«С 15 числа на заднем плане постоянно будет звучать труба амбиций, снова зовущая на подвиги. И все получится!» - заявила она.

Володина подчеркнула, что Скорпионам в мае также можно отправиться в путешествие, все сложится самым наилучшим образом. Вообще, будет складываться впечатление, что этих людей оберегает сам Господь Бог.

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