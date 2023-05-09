Будьте осторожны с теми, кто вас нахваливает! Возле какого знака затаились враги – прогноз Глобы

Львы должны сейчас вести себя предельно осторожно, посоветовала астролог Тамара Глоба. Она считает, что возле представителей зодиакальной системы могут притаиться враги.
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Они могут нахваливать Львов, говорить им в глаза комплименты, демонстрировать привязанность и дружеское настроение. Но все это может оказаться ложью.
Пелена слетит с глаз у Львов, и они поймут, что пригрели на своей груди змею. Чем раньше это произойдет – тем лучше. Людская корысть способна принести немало страданий.
Источник: rsute.ru.