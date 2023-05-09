Положите лавровый лист в кошелек - жизнь изменится на 180 градусов

Лавровый лист - это не только ароматная пряность, способная улучшить вкус практически любого блюда. Наши предки считали его действенным талисманом, который может перевернуть жизнь любого человека в лучшую сторону.

Просто положите лавровый лист в кошелек. По мнению астрологов, ингредиент привлекает деньги и в принципе удваивает достаток в доме.

Кстати, перед тем, как положить лист в кошелек - его надо потереть об стенки. Наши предки верили, что тогда удача услышит и придет.

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