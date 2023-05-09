Время денег: Глоба на 10 мая предрек финансовые успехи

Астролог Богдан Глоба, сын Тамары и Павла Глобы, дал прогноз на новую неделю мая, 8 – 14 числа. Семидневка снова не принесет спокойствия, продолжится влияние лунного затмения, и его афтершоки долго не дадут расслабляться.
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А вот 10 мая – день успешный в финансовом плане. Глоба-младший считает, что нужно заручиться поддержкой единомышленников, и тогда все сложится.
«Среда успешна для финансовых дел и краткосрочных начинаний. Между личным и деловым выбирайте наиболее актуальное. Заручитесь помощью единомышленников и смело двигайте свои идеи. Ночью проявите осторожность», - написал в блоге астролог.