До 19 мая: Тамара Глоба срочно предупредила об опасностях месяца – лучше приготовиться заранее

Астролог и телеведущая Тамара Глоба сделала предупреждение людям о том, что затмение Луны еще продолжает свое влияние. Вопреки народном убеждению о том, что с окончанием явления 5 мая утрачивается и его воздействие. На самом деле, ощущать на себе энергию случившегося небесного события человечество продолжит вплоть до 19 мая.

«В первой половине мая наиболее сильно проявится затмение Луны. Повышенное внимание обратите на свое физическое и психическое состояние. Обостряются скрытые болезни, которых вы не замечали. Неадекватных персон обходите стороной. В этот период пища должна быть легкой, нежирной. Избегайте скандалов. Не портите отношения с людьми, которые вам дороги. Берегите детей и близких», - дала прогноз Глоба.

Звездочет отдельно подчеркнула, что в первой декаде мая усилится обострении мировых конфликтов, а также даст о себе знать стихия: «Пожары и потопы - в течение всего месяца».

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