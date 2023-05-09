Спорные события – потребуется сосредоточенность: Глоба 9 мая обратился к людям с предупреждением

Вторая неделя мая с 8 по 14 число насыщена противоречиями – затмение Луны дает о себе знать. Хоть оно и осталось где-то позади, 5 мая, но его влияние, будто круги на воде, продолжается. Астролог Богдан Глоба предупреждает, что на этой неделе Землю накроет масса магнитных бурь из-за вспышек на Солнце, что чревато всесторонними техническими сбоями и проблемами с коммуникациями. Кроме того, усилятся погодные капризы, природные аномалии и катаклизмы

Отдельно Глоба дал прогноз на вторник, 9 мая. И он состоит из противоречий, поэтому не стоит терять бдительности.

«Вторник полон спорных событий и потребует быстро реагировать на происходящее вокруг. В делах потребуется сосредоточенность. Дороги неудачны», - подчеркнул астролог.

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