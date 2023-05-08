Луна в Козероге: астролог предупредила о критичном периоде – он уже близко

Два предстоящих дня - 9 и 10 мая выпадают на 19-20 лунные сутки соответственно, когда Луна будет находиться в Козероге.
В астрологии этот период считает довольно сложным, близким к критическому. В эти дни высока вероятность возникновения конфликтов.
Астролог Елена Мун рассказала, как нужно вести себя в этот период, чтобы пройти его с минимальными потерями для своего состояния.
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«Важно взвешивать каждое слово, мысль, чтобы не наговорить лишнего и не спровоцировать конфликт. Будьте благоразумны и сдержанны, не концентрируйтесь на выяснении отношений, чтобы не усугубить напряженные ситуации. Хорошо проводить практику по разрыву связей при токсичных отношениях», - отметила Елена Мун.
По материалам vnimanie.pro.