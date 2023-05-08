Володина назвала знак, который повернет жизнь на 180° — ждут любовь, деньги, счастье

В свежем прогнозе Василиса Володина дала понять, что именно Близнецы могут повернуть свою жизнь на 180° — везение уготовано им самой судьбой. Справиться с проблемами и сложностями этому знаку зодиака поможет Вселенная.

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К примеру, Близнецы наладят свою линую жизнь, испытают большую любовь и взаимность.

Также их ждет позитивное обновление в материальном плане. Этот знак зодиака перестанет думать о деньгах и забудет про нужду.

Источник: rsute.ru