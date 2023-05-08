Володина назвала года рождения тех, кому нужно поберечься в мае — избегать интриг

Василиса Володина. Фото: соцсети героя публикации

Астролог дала четкий прогноз — прислушайтесь!

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на ближайшее время, опубликовав тревожное сообщение в первых числах мая. Таким образом, астролог решила предупредить тех, кто может оказаться в зоне риска. Володина составила детальный список, указав года рождения людей, которым стоит затаиться. И в первую очередь, это молодежь. Им нужно избегать сомнительных предприятий, любого риска и интриг. И держаться подальше от приключений.

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Кому грозит беда в мае. Фото: https://t.me/vasilisavolodina_official

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