Не трясите кошельком в конце мая! Глоба предупредила этот знак зодиака о бедности

Астролог Тамара Глоба заявила, что в конце мая Девам надо быть осторожными с деньгами, так как есть риск остаться с носом. По ее словам, финансы надо отложить и не кидаться ими там, где не надо.

«Трудности касаются расходов, поэтому все, что вы будете зарабатывать, сразу же и потратите. Не сильно трясите кошельком в конце весны и середине осени», - заявила она.

Также Девам стоит отдохнуть. Глоба посоветовала взять отпуск, пока у этих людей не начались серьезные проблемы со здоровьем.

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