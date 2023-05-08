Новые берега! Какой знак зодиака найдет счастье летом - пророчество Глобы

Астролог Тамара Глоба считает, что у Близнецов летом наступит период для семейного счастья. По ее мнению, это будет время, когда представители этого созвездия будут счастливы по-настоящему.

«Что касается любви и отношений, то нужно будет помогать семье и детям, они принесут вам радость. Появятся новые берега», - заявила она.

При этом Близнецам, по ее словам, надо быть осторожными в дороге. По словам Глобы, лучше не ездить на дальние расстояния в октябре.

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