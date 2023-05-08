Конец мая и лето - поцелуй Бога: знак зодиака, у которого дух захватит от успеха - Глоба

Астролог Тамара Глоба сообщила, что в конце мая и в начале лета у тельцов будет отличный период для того, чтобы начать дело, о котором давно мечтали. По ее словам, сам Господь Бог будет помогать этим людям в начинаниях.

«Конец мая и лето — очень важные для Тельца. Прежняя работа и дела будут приносить успех, причем значительным будет именно личный успех», - заявила она.

И, кстати, результаты Тельцы заметят уже в ноябре. Да такие, что дух захватит.

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