Вышестоящие силы помогут! Летом фортуна поцелует этот знак зодиака - Глоба

Астролог Тамара Глоба заявила, что летом 2023 года фортуна буквально поцелует Овнов. Этим людям, по ее словам, будет вести практически во всех сферах. К чему прикоснутся - все получится.

«Юпитер — звезда королей — вошел в знак Овна. Этот год станет периодом успеха, подъема в работе, новых возможностей и проектов», - заявила она.

А в конце мая, по мнению Глобы, Овны, наконец, наладят личную жизнь. Придет любовь и забота, о которой они давно мечтали. Вышестоящие силы будут оберегать.

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