Два абсолютных баловня судьбы, чья жизнь развернется на 180° в мае: Глоба — поцелованы Богом

Тамара Глоба в прогнозе на май назвала двух абсолютных везунчиков, которые развернут свою жизнь на 180°. Удача совершенно точно улыбнется Овнам и Львам.

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Овны

Им астролог пророчит невероятный успех в течение всего месяца. Во-первых, Овнов ждет головокружительный взлет карьеры. Во-вторых, они погрузятся в приятные бытовые хлопоты: для одних это ремонт, для других встреча с родственниками, кто-то будет уделять больше времени детям. Единственное, что может омрачить счастье Овнов, так это баснословные траты. Им лучше всего ограничить себя в крупных расходах, чтобы сохранить материальную независимость. В целом май для них станет благоприятным периодом.