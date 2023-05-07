Жертвовать не придется: Володина сделала прогноз на новую неделю - с 8 мая

Астролог Василиса Володина сделала прогноз на новую неделя. По ее словам, с 8 мая страсти начнут утихать, в жизнь снова войдет любовь и гармония.

«Впереди задушевная, очень теплая неделя. Держим курс на сближение и доверие в отношениях, которое позволит долго идти рука об руку в будущем. Жертвовать практической стороной не придется», - заявила она.

Володина подчеркнула, что на новой неделе удастся решить вопросы, которые трудно шли с конца апреля.

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