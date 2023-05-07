Уже совсем скоро: Тамара Глоба назвала середину 2023 года поворотным моментом для России и мира – произойдет важное событие

Тамара Глоба в конце 2022 года часто делала прогнозы на 2023 год. Астролог давала разные интервью, в которых говорила о важных событиях.
Сейчас - самое время вспомнить о том, что предсказала Тамара Глоба. Так, она предрекала, что в середине 2023 года произойдет какое-то переломное событие, важное для России и мира. Середина года - это июнь, который уже совсем близко.
«Важным, поворотным моментом для России и мира станет середина 2023-го. По-прежнему большую роль будут играть старая дипломатическая политика и соглашения между странами, но в конце октября рухнут многие договоренности, которые складывались в течение последних восьми лет. Процесс выстраивания новой политики даст плоды уже в конце года», - говорила Тамара Глоба.
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Тамара Глоба тогда же уточнила, что сбываются примерно 85-95 процентов прогнозов.
По материалам РИА «Новости».