Уже совсем скоро: Тамара Глоба назвала середину 2023 года поворотным моментом для России и мира – произойдет важное событие

Тамара Глоба в конце 2022 года часто делала прогнозы на 2023 год. Астролог давала разные интервью, в которых говорила о важных событиях.

Сейчас - самое время вспомнить о том, что предсказала Тамара Глоба. Так, она предрекала, что в середине 2023 года произойдет какое-то переломное событие, важное для России и мира. Середина года - это июнь, который уже совсем близко.