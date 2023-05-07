Звезда королей! Глоба назвала главного счастливчика начала лета - деньги, любовь, карьера

Астролог Тамара Глоба сообщила, что главными счастливцами 2023 года по праву можно назвать Тельцов. Особенно удачным будет период конца весны и начала лета.

«В этот момент Юпитер - «звезда королей» — войдет в Тельца. И эти люди смогут смело начинать новые дела, открывать то, что им важно, делать смелые шаги», - заявила она.

Деньги, по мнению Глобы, не заставят себя долго ждать. Тельцы смогут подняться на новый жизненный уровень и наладить свою личную жизнь.

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