«Затмения расшатали почву под ногами»: астролог Василиса Володина назвала тех, у кого дела пойдут гладко

«Те, кому затмения расшатали почву под ногами, наконец вздохнут с облегчением. Гладко идут дела, связанные с учебой, планированием отпуска, философствованием, как на кухне с подругой, так и на подиуме перед аудиторией. Расслабиться помогут любые способы ощутить себя умнее: книжка, познавательный фильм, окружение, которое увлеченно вам внимает, забыв про обед», - отметила Василиса Володина.