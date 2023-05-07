«Затмения расшатали почву под ногами»: астролог Василиса Володина назвала тех, у кого дела пойдут гладко

Известный астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале каждое утро сообщает, чего всем ждать от наступившего дня.
Согласно расположению небесных светил, 7 мая будет удачным. Переходом Луны в знак Стрельца завершается весенний коридор затмений.
Главное настроение этого дня - позитив и вера в лучшее.
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«Те, кому затмения расшатали почву под ногами, наконец вздохнут с облегчением. Гладко идут дела, связанные с учебой, планированием отпуска, философствованием, как на кухне с подругой, так и на подиуме перед аудиторией. Расслабиться помогут любые способы ощутить себя умнее: книжка, познавательный фильм, окружение, которое увлеченно вам внимает, забыв про обед», - отметила Василиса Володина.