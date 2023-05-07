«Вздохнут с облегчением»: Василиса Володина предрекла окончание сложного периода

Известный астролог Василиса Володина сделала прогноз на седьмой день мая. В телеграм-канале она предположила, каким он сложится.
Василиса Володина напомнила, что весенний коридор затмений завершается переходом Луны в знак Стрельца. Эксперт считает, что настроение этого воскресенья - бодрость, позитив и вера в лучшее.
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«Те, кому затмения расшатали почву под ногами, наконец вздохнут с облегчением. Гладко идут дела, связанные с учебой, планированием отпуска, философствованием, как на кухне с подругой, так и на подиуме перед аудиторией. Расслабиться помогут любые способы ощутить себя умнее: книжка, познавательный фильм, окружение, которое увлеченно вам внимает, забыв про обед», - написала Василиса Володина в своем телеграм-канале.