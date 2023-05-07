«Вздохнут с облегчением»: Василиса Володина предрекла окончание сложного периода

Известный астролог Василиса Володина сделала прогноз на седьмой день мая. В телеграм-канале она предположила, каким он сложится.

Василиса Володина напомнила, что весенний коридор затмений завершается переходом Луны в знак Стрельца. Эксперт считает, что настроение этого воскресенья - бодрость, позитив и вера в лучшее.

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