Переход Луны в знак Стрельца: Василиса Володина сделала предзнаменование о коридоре затмений

Известный астролог Василиса Володина в телеграм-канале дает астрологический прогноз на каждый наступивший день. Сделала она это рано утром и в воскресенье, 7 мая.
Судя по расположению небесных светил, нас ждет довольно позитивный с точки, с точки зрения астрологии, день.
«Весенний коридор затмений завершается переходом Луны в знак Стрельца. Настроение дня: позитив, бодрость, вера в лучшее. Те, кому затмения расшатали почву под ногами, наконец вздохнут с облегчением», - предсказала Василиса Володина.
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Василиса Володина в своем телеграм-канале отметила также, что в этот период гладко идут дела, «связанные с учебой, планированием отпуска, философствованием, как на кухне с подругой, так и на подиуме перед аудиторией».