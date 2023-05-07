Переход Луны в знак Стрельца: Василиса Володина сделала предзнаменование о коридоре затмений

Известный астролог Василиса Володина в телеграм-канале дает астрологический прогноз на каждый наступивший день. Сделала она это рано утром и в воскресенье, 7 мая.

Судя по расположению небесных светил, нас ждет довольно позитивный с точки, с точки зрения астрологии, день.