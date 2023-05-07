«Лучше провести в уединении»: эксперт по гороскопам рассказала, что ждать всем знакам от 7 и 8 мая

Стало известно, какая энергетика будет у этих двух дней в первой половине мая. Речь идет о периоде с седьмого по восьмое мая.

Оказалось, в эти дни лучше отдохнуть. Календарные праздники позволяют расслабиться и забыть о работе. И этим нужно воспользоваться:

«7-8 мая, 17-18 лунные сутки, Луна в Стрельце. Эти дни лучше провести в уединении, на природе, чтобы восстановить энергетический баланс».

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