«Лучше провести в уединении»: эксперт по гороскопам рассказала, что ждать всем знакам от 7 и 8 мая

Стало известно, какая энергетика будет у этих двух дней в первой половине мая. Речь идет о периоде с седьмого по восьмое мая.
Оказалось, в эти дни лучше отдохнуть. Календарные праздники позволяют расслабиться и забыть о работе. И этим нужно воспользоваться:
«7-8 мая, 17-18 лунные сутки, Луна в Стрельце. Эти дни лучше провести в уединении, на природе, чтобы восстановить энергетический баланс».
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«Воздержитесь от решения важных вопросов, лучше заняться рутинными, бытовыми делами. Полезно голодание, очищающие процедуры для организма, особую пользу окажет посещение бани, а также массаж, скрабирование тела», – добавила астролог в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее таролог назвала знаки, которые потеряют важное в мае.