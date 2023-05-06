Конец света пройдет мимо: Володина предрекла этому знаку зодиака истинное счастье - бед не будет

Астролог Василиса Володина сообщила, что в мае 2023 года Стрельцам будет вести в финансовом плане. Эти люди смогут заработать много денег и обрести истинное счастье. И это, несмотря на то, что в мире будут происходить критические события.

«Уверенность в себе придаст им сил для новых финансовых дел», - заявила она.

Как будто что-то будет оберегать представителей этого созвездия. Володина посоветовала Стрельцам больше времени проводить с родными и близкими.

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