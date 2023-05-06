Всевышний оберегает! Володина назвала людей, которым не грозит опасность - по годам рождения

Астролог Василиса Володина сообщила, что в 2023 году опасность не будет угрожать людям, которые родились с 1992 по 1994 годы. По ее словам, на них не подействуют ретроградные Меркурии и вспышки на Солнце. Как будто сам Всевышний будет их оберегать.

«Можно сказать, что они «в домике», а вот все остальные попадают под пристальное внимание Плутона», - заявила она.

А вот тех, кто родился с 1995 по 1998 годы ждут глобальные перемены. И не факт, что они будут хорошими.

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