Вся сила ушла: Володина озвучила людей, которым нужно срочно накачаться энергией – ищи свой знак

Астролог Василиса Володина в своем гороскопе предостерегла Козерогов о грядущих неприятностях, которые могут произойти из-за утраты ими жизненных сил.

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Козероги сейчас в обязательном порядке должны срочно заняться прокачкой своей энергии, иначе они не смогут дальше полноценно выполнять свои функции и роли в обществе.