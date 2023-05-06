Вся сила ушла: Володина озвучила людей, которым нужно срочно накачаться энергией – ищи свой знак

Василиса Володина. Фото: Global Look Press

Многие из представителей зодиакальной системы сами ощущают, что происходит неладное.

Астролог Василиса Володина в своем гороскопе предостерегла Козерогов о грядущих неприятностях, которые могут произойти из-за утраты ими жизненных сил.

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Козероги сейчас в обязательном порядке должны срочно заняться прокачкой своей энергии, иначе они не смогут дальше полноценно выполнять свои функции и роли в обществе.

Им светит упадок сил, плохое настроение и низкая работоспособность. Конечно, в таких условиях трудно чего-то добиться и насладиться жизнью в полной мене.

Источник: rsute.ru.

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