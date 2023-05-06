Глоба назвала единственный знак зодиака, чьи мечты сбудутся до лета: просто повезет

При этом Львам даже не придется прилагать особых усилий, чтобы добиться благосостояния и стать счастливее. Фортуна будет на их стороне, а их природное чутье поможет им выбрать правильный путь.

В этот период они смогут разрешить многие старые проблемы и вопросы, которые их волновали.

Источник: rsute.ru.