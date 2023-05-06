Володина предрекла лавину денег одному знаку: уже в мае купят все, о чем даже мечтать не могли

Василиса Володина. Фото: Global Look Press

Эти люди смогут разглядеть перспективный контракт иди договор.

Львы уже в мае смогут заключить сделку, которая перевернет их жизнь. Это может быть письменный договор или контракт, либо устное соглашение с каким-то влиятельным или важным для их жизни человеком.

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В любом случае, это событие станет поворотным для них. Их судьба изменится кардинально, повернувшись к дороге счастья и процветания.

Львы перестанут терпеть нужду и изрядно обогатятся, смогут приобрести то, о чем мечтали очень давно.

Источник: rsute.ru.

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