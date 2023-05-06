Фавориты денежной планеты: Глоба назвала людей, которые искупаются в достатке – по датам рождения

Раки заключат некий важный договор, который поможет им в жизни. Об этом рассказала астролог Тамара Глоба.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Также эти люди смогут значительно повысить свой достаток, обретут удачу в некой сделке, воплотят свои заветные желания в жизнь.