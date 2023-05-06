Фавориты денежной планеты: Глоба назвала людей, которые искупаются в достатке – по датам рождения

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Эти люди договорятся о важном.

Раки заключат некий важный договор, который поможет им в жизни. Об этом рассказала астролог Тамара Глоба.

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Также эти люди смогут значительно повысить свой достаток, обретут удачу в некой сделке, воплотят свои заветные желания в жизнь.

Нет сомнений, Ракам улыбнется денежная планета, которая заставит их забыть о нужде. Настроение представителей зодиакальной системы значительно улучшится.

Напомним, Раки родились с 22 июня по 22 июля.

Источник: rsute.ru.

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