Фавориты денежной планеты: Глоба назвала людей, которые искупаются в достатке – по датам рождения

Раки заключат некий важный договор, который поможет им в жизни. Об этом рассказала астролог Тамара Глоба.
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Также эти люди смогут значительно повысить свой достаток, обретут удачу в некой сделке, воплотят свои заветные желания в жизнь.
Нет сомнений, Ракам улыбнется денежная планета, которая заставит их забыть о нужде. Настроение представителей зодиакальной системы значительно улучшится.
Напомним, Раки родились с 22 июня по 22 июля.
Источник: rsute.ru.