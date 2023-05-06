Вырвется из воронки! Какой знак зодиака ждет перерождение по дате рождения - Глоба

Астролог Тамара Глоба считает, что у Козерогов в начале мая будет тяжелый период - полоса неудач закрутит в воронку. Однако представителям этого созвездия удастся вырваться и переродиться.

«Май принесет успех этому знаку зодиака. И он будет связан с творчеством, интеллектуальными возможностями и делами детей», - заявила она.

Правда, Козерогов могут повести люди, от которых они не ожидали подлянки. Так что, по мнению астролога, этим людям надо полагаться только на себя.

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