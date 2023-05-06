Володина назвала день удачи для Львов: сделайте то, что давно хотели – поразитесь

6 мая – это настоящий день удачи для Львов, раскрыла астролог Василиса Володина. За что бы не взялись эти люди, им все будет удаваться.
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Не стоит упускать этого момента, сделайте именно 6 мая то, что давно хотели сделать, но не решались. Звезды вам помогут в этот день и обязательно направят в нужном направлении, покажут ваш путь к счастью.
Также астролог предрекла денежную удачу Львам, они увидят финансовые поступления в крупном размере.
Источник: rsute.ru.