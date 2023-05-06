Глоба – про 6 мая: «Стихийное неспокойствие вместе с аварийностью и взрывоопасностью»

Первая неделя мая с лунным затмением в финале подходит к концу. Астролог Богдан Глоба поспешил предупредить людей, что расслабляться рано – дни вокруг самого события насыщены негативом, и лучше поостеречься. В частности, особенно 6 мая.

«Суббота крайне неблагоприятна и несет стихийное неспокойствие вместе с аварийностью и взрывоопасностью. Закажите пиццу, запритесь в своем бункере и хорошо проведите время с близкими. Ну или просто проявите осторожность», - настаивает Глоба-младший.

Во всех сферах жизни – неразбериха и сложности. В отношениях с людьми – агрессия и недопонимание. Вот как отражается на всех лунное затмение. Его влияние еще сохраняется после 5 мая, когда явление случилось на небе, поэтому в праздники лучше максимально сохраняйте бдительность.

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