Пять имен женщин – первых модниц: они переплюнут даже Филиппа Киркорова!

Таролог и парапсихолог Галина Янко знает об именах все! Теперь и вы узнаете – кто из ваших знакомых женщин может считаться особой с превосходным вкусом и чутьем к модным веяниям.

Алена – любит модничать, как Филипп Киркоров

Алена - еще та модница! Она следит за новинками в сфере фэшн-индустрии, ориентируется на законодателей моды и прекрасно разбирается в истории моды. Для Алены отличить платье Dior и Chanel не составит труда, а ее гардероб по своим размером может соперничать с гардеробом Филиппа Киркорова.

Юлия – копирует луки звезд

Юля любит выглядеть красиво и ловить на себе восхищенные взгляды. Времени разбираться в премудростях моды у нее нет, а желание зарекомендовать себя модницей – хоть отбавляй. Поэтому Юля виртуозно копирует луки селебрети.

Мария – предпочитает «базовые» стильные вещи

Мария – представитель интеллигентной, благородной моды. В ее гардеробе вы найдете самую стильную базу. В жизни Мария предпочитает минимализм. Ей идут простые силуэты и натуральные цвета, потому что яркая внешность Марии балансирует эту простоту.

Ксения – одевается довольно откровенно

Ксения – модная бунтарка! Она любит смелые эксперименты, но не бездумно копирует глянцевые обложки, а подгоняет идею под свои пропорции и вкусы. Далеко не каждая девушка выйдет на улицу в откровенном боди и коротких шортиках, дополнив образ свободным жакетом и клетчатым беретом, а вот Ксения выйдет. Не просто выйдет, а будет блистать!

Анастасия – носит то, что идет именно ей

Анастасия не гонится за модой, но чувствует дух времени. Поэтому ее луки редко бывают трендовыми, но всегда стильными. Анастасия берет от моды то, что идет именно ей, учитывая рост, вес, объемы фигуры, поэтому ее гардероб выглядит сбалансированным и «вкусным».

