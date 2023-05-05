«Кто-то будет разрывать отношения»: этим знакам придется попрощаться с чем-то важным

Астрологи поделились, кому из знаков зодиака придется расстаться с любимыми в мае.

Оказалось, в последнем месяце огненные знаки потеряют что-то важное. Речь идет о Львах, Овнах и Стрельцах.

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