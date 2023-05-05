«Кто-то будет разрывать отношения»: этим знакам придется попрощаться с чем-то важным

Астрологи поделились, кому из знаков зодиака придется расстаться с любимыми в мае.
Оказалось, в последнем месяце огненные знаки потеряют что-то важное. Речь идет о Львах, Овнах и Стрельцах.
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«Огненные знаки зодиака выключат эмоции, включат холодный расчет и будут расставлять все точки над «і». Кто-то будет разрывать отношения, кто-то будет забирать свое из проектов. Речь может идти об увольнении, разводе, дележке имущества», — отметил таролог в беседе с vnimanie.pro.
Не стоит сильно огорчаться потере. Таролог считает, что с расставанием уйдет лишний груз в виде апатии и утраты энергии.
Напомним, ранее стало известно, как отразится на знаках лунное затмение.