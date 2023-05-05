Грядет белая полоса! Два везунчика, которые захлебнутся в лавине денег — сами обалдеют

Гороскоп для знаков зодиака. Фото: Global Look Press

Вселенная сделает им щедрый дар.

Астролог Людмила Митрохина в прогнозе на май, назвала двух королей фортуны среди знаков зодиака, которые разбогатеют, сами того не ожидая. Финансовый рост им нужно принять с благодарностью, отложив траты на потом. 

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Скорпионы

Эти баловни судьбы вкусят щедрость Вселенной. В мае они станут любимчиками переменчивой фортуны. Начальство наконец-то отметит их старания и профессионализм. Вышестоящее руководство доверит Скорпионам более перспективные проекты. Также многие получат презенты и подарки не только от коллег, но и от второй половинки.

«Если вас спросят, чего вы хотите, не стесняйтесь и просите больше: у вас начинается светлая полоса, которая принесет материальный успех в ближайшем будущем», — добавила астролог.

Стрелец

Марс во Льве откроет этому знаку зодиака новый поток финансовой энергии. Звезды советуют Стрельцам проявить бережливость и не тратить деньги на ерунду.

Лучше будет вести финансовый план расходов. Тогда им удастся не просто накопить средства, но и стать богаче. Стрельцам нужно тратить деньги только на те вещи, которые им действительно необходимы. Смена работы вполне допустима, но не раньше 20 мая.

По материалам 7days

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