Грядет белая полоса! Два везунчика, которые захлебнутся в лавине денег — сами обалдеют

Астролог Людмила Митрохина в прогнозе на май, назвала двух королей фортуны среди знаков зодиака, которые разбогатеют, сами того не ожидая. Финансовый рост им нужно принять с благодарностью, отложив траты на потом.

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Скорпионы

Эти баловни судьбы вкусят щедрость Вселенной. В мае они станут любимчиками переменчивой фортуны. Начальство наконец-то отметит их старания и профессионализм. Вышестоящее руководство доверит Скорпионам более перспективные проекты. Также многие получат презенты и подарки не только от коллег, но и от второй половинки.