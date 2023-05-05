Что обязательно должны сделать Овны, Тельцы, Львы, Раки в мае — иначе беда с деньгами

Астролог Людмила Митрохина поделилась финансовым прогнозом на май, дав понять, что нужно сделать Тельцам, Овнам, Львам и Ракам, чтобы сохранить свое материальное благополучие. Ссорить деньгами и тратить их налево-направо — не самая лучшая идея.

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Тельцы

Если им захочется увеличить свой доход, то следует обратить внимание на деловых партнеров. Именно они окажут нужную поддержку. В начале месяца Тельцам покажется, что они истратили все свои силы. Однако звезды советуют им несмотря ни на что продолжать брать в работу новые проекты. Вселенная поможет этому знаку зодиака справиться с задачами и привлечь к себе финансовый поток.