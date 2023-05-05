Что обязательно должны сделать Овны, Тельцы, Львы, Раки в мае — иначе беда с деньгами

Астролог Людмила Митрохина поделилась финансовым прогнозом на май, дав понять, что нужно сделать Тельцам, Овнам, Львам и Ракам, чтобы сохранить свое материальное благополучие. Ссорить деньгами и тратить их налево-направо — не самая лучшая идея.
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Тельцы
Если им захочется увеличить свой доход, то следует обратить внимание на деловых партнеров. Именно они окажут нужную поддержку. В начале месяца Тельцам покажется, что они истратили все свои силы. Однако звезды советуют им несмотря ни на что продолжать брать в работу новые проекты. Вселенная поможет этому знаку зодиака справиться с задачами и привлечь к себе финансовый поток.
Овны
У них могут возникнуть проблемы с возвратом долгов или составлением финансовой отчетности в мае. Звезды советуют Овнам взяться за голову и проконсультироваться с экономистами, вместо того чтобы впадать в паническое состояние. Кроме того, в третью декаду месяца им лучше всего отказаться от крупных покупок, летом и так будет много больших трат.
Львы
Эти баловни судьбы выкарабкаются из черной финансовой дыры. Но есть условие — Львы должны перестать тратить деньги направо и налево. Только в этом случае они могут накопить необходимое количество денег для исполнения мечты. Марс в середине месяца окажет Львам свою поддержку и сразу же подкинет им несколько источников дополнительного дохода.
Раки
Этот знак зодиака может скатиться в долговую яму. Если они, конечно, не поменяют свои приоритеты. До 15 мая им ни в коем случае нельзя предпринимать никаких активных действий в карьере, а после окончания ретроградного Меркурия нужно брать курс на повышение зарплаты и отработку внеочередной премии. Также им стоит разобраться с кредитами до конца месяца.
По материалам 7days