Не терпят несправедливости в отношении себя: какие знаки считаются самыми мстительными

Стало известно, кто из знаков способен искусно подать холодное блюдо по названием «месть».

Оказалось, три знака могут быть очень злопамятными и способными на месть.

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Скорпионы не идут по головам. Однако они очень амбициозны, а еще хорошо чувствуют окружающих. Если вы плохо настроены в отношении Скорпиона, он ответит вам той же монетой.

Овен мстит тем, кто не уважает его. При этом Овен не считает свои действия местью. Он просто уверен, что его врагам воздается по заслугам.