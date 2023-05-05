Король фортуны по дате рождения, который озолотится в мае: Глоба — придут большие деньги

Тамара Глоба поделилась прогнозом на май, назвав баловня судьбы по дате рождения, который не просто озолотится, но и привлечет значительный материальный достаток.

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Львы могут смело отправляться в путь, где будут знакомиться с новыми людьми, заключать контракты, принимать участие в интересных проектах. Май станет периодом их успеха — все, за что они будут браться, принесет достаток.

«Любые начинания принесут успех и доход. Однако и о семье забывать не стоит, и следить за собственным самочувствием», — добавила астролог.

Дни рождения Львов выпадают на даты с 23 июля по 21 августа.

По материалам YouTube-канала Тамары Глобы