Ангел-хранитель за спиной: три знака зодиака, которым повезет в критические события мая — Глоба

Астролог Тамара Глоба заявила, что в май 2023 года будет опасен. По ее словам, в конце месяца произойдут критические события, которые отразятся практически на каждом из нас.

Однако Водолеи, Близнецы и Львы, по мнению астролога, смогут, наоборот, построить отличное будущее. Этим людям повезет как с деньгами, так и в любви. Как будто их будет оберегать сам Ангел-хранитель.

«Предстоят судьбоносные встречи, которые приведут к выгодным предложениям по работе», — добавила Глоба.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».