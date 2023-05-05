«Ссоры и нервные срывы»: как отразится на знаках лунное затмение

Стало известно, как лунное затмение 5 мая повлияет на знаки зодиака.
В этот день стоит быть осторожнее. Астрологи спрогнозировали нервные перенапряжения и конфликты в этот период. Особенно тяжело придется мнительным людям.
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«Теряется концентрация, чаще могут происходить аварийные случаи, ссоры и нервные срывы. Мнительные люди еще больше склонны накручивать влияние затмения и погружаться с состояние жертвы», — рассказал эксперт в News.ru.
К слову, увидеть лунное затмение можно будет невооруженным глазом и практически на территории всей России, кроме Чукотки и Таймыра. Лунное затмение произойдет в период с 17:14 до 21:31 по московскому времени.