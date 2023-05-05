«Ссоры и нервные срывы»: как отразится на знаках лунное затмение

Стало известно, как лунное затмение 5 мая повлияет на знаки зодиака.

В этот день стоит быть осторожнее. Астрологи спрогнозировали нервные перенапряжения и конфликты в этот период. Особенно тяжело придется мнительным людям.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».